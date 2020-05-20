Magazin Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ile yeni fotoğraf paylaştı

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ile yeni fotoğraf paylaştı

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Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ile yeni fotoğraf paylaştı

Geçtiğimiz günlerde oğlu Fikret Ali ile ilk fotoğrafını paylaşan Hazal Kaya'nın oğlu, babası Ali Atay'a benzetilmişti. Ünlü oyuncu oğlu ile bir fotoğraf daha paylaştı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 22:25 Son Güncelleme:
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Instagram'dan fotoğraf paylaşan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali’nin babasına benzerliği için “Babasına çok aşıktım, babasına benzeyecek tabi kime benzeyecek?” dedi.

Ünlü oyuncu Ali Atay ve Hazal Kaya 6 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırmışlardı. Ünlü oyuncuların bebekleri Fikret Ali'yi kasım ayında kucağına alan Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde oğlu Fikret Ali ile ilk fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun takipçileri Fikret Ali'yi babası Ali Atay'a benzetmişti.

Takipçilerinden Hazal Kaya'yı güldüren bir fotoşop geldi. Kucağındaki Fikret Ali'nin gövdesine baba Ali Atay'ın kafasını fotoşopla yerleştiren takipçilerinin bu paylaşımı Hazal Kaya'yı güldürdü.


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