Magazin Hazal Kaya saçlarını kızıl yaptı! Yeni imajına beğeni yağdı

Hazal Kaya saçlarını kızıl yaptı! Yeni imajına beğeni yağdı

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Hazal Kaya saçlarını kızıl yaptı! Yeni imajına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. Yeni projesi için saçlarını açık kızıl rengine boyatan Hazal Kaya, yeni halini Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme:
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Netflix dizisi Pera Palas ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya, yeni imajını Instagram'dan paylaştı. Pera Palas dizisindeki yeni rolü için saçlarını kızıla boyatan Kaya'nın yeni imajına hayranları beğeni yağdırdı.

'PERA PALAS GİBİ SIRADIŞI BİR İŞE BAŞLARKEN...'

Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ise şu notu düştü:

Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! Annemin tabiriyle yolunmuş tavuk modelinden.... ki insan animelere özenebilir bence. İlk işimi almama sebep olan bu sefer de Pocahontas'a özendiğim simsiyah ve upuzun saçlara, denemediğim çok az model ve renk kalmıştır herhalde.

Pera Palas gibi sıra dışı bir işe başlarken de öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum! Radikal bir değişiklik yapalım da canım Esramın ruhuna uygun olsun dedik. Şimdi esas meseleye geleyim. Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum.


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