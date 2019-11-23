Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kaçış planı
Geçen günlerde ilk bebeğini kucağına olan oyuncu Hazal Kaya dün taburcu oldu. Hazal Kaya ile eşi Ali Atay fikret Ali’yi saklamak için adeta operasyon yaptı.
Hazal Kaya geçen pazartesi Fulya’daki özel bir hastanede oğlu Fikret Ali’yi dünyaya getirmişti. Hazal Kaya bebeği ile önceki gün taburcu oldu. Eşi Ali Atay, önce görevlilere hastane önünde habercilerin olup olmadığını kontrol ettirdi.
Objektiflerden sakladı
Sonra kapıya yanaştırılan otomobile içinde oğlunun bulunduğu puseti yerleştirdi ve bebeğini objektiflerden sakladı.
*Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu.
*Hazal Kaya, Ali Atay ve Fikret Ali'nin ilk fotoğrafı...
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