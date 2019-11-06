Hazal Kaya ve Ali Atay'ın moral yemeği
Hazal Kaya ile Ali Atay’ın Zekeriyaköy’deki evlerinin bodrum katında pazar gecesi yangın çıktı
8 aylık hamile olan oyuncu o sırada tek başınaydı. İtfaiyenin zamanında gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kısa bir süre için ailesinin yanına yerleşen Hazal Kaya önceki gün eşi Ali Atay ile Cihangir’deydi.
Ali Atay çok korkmuş
Moral yemeği yediler. Hazal Kaya, eşinin yangını duyunca kendisinden daha fazla korktuğunu söyledi.
Halil Kalmuk/ POSTA
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