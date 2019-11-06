8 aylık hamile olan oyuncu o sırada tek başınaydı. İtfaiyenin zamanında gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kısa bir süre için ailesinin yanına yerleşen Hazal Kaya önceki gün eşi Ali Atay ile Cihangir’deydi.

Ali Atay çok korkmuş

Moral yemeği yediler. Hazal Kaya, eşinin yangını duyunca kendisinden daha fazla korktuğunu söyledi.

Halil Kalmuk/ POSTA





Bu haberi de okudular Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin evinde yangın çıktı!