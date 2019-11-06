Hazal Kaya ve Ali Atay'ın moral yemeği

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın Zekeriyaköy’deki evlerinin bodrum katında pazar gecesi yangın çıktı

06 Kasım 2019, Çarşamba 09:16 Son Güncelleme:
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Hazal Kaya ve Ali Atay'ın moral yemeği

8 aylık hamile olan oyuncu o sırada tek başınaydı. İtfaiyenin zamanında gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kısa bir süre için ailesinin yanına yerleşen Hazal Kaya önceki gün eşi Ali Atay ile Cihangir’deydi.

Ali Atay çok korkmuş

Moral yemeği yediler. Hazal Kaya, eşinin yangını duyunca kendisinden daha fazla korktuğunu söyledi.

Halil Kalmuk/ POSTA


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