Saçlarını ördüren Hazak Kaya “Doğuma az kaldı. Heyecanımız dorukta” dedi. Oğluna 8 aylık hamile olan Rachel Araz da bir davetteydi.

'Hamileliğim çok rahat geçiyor'

Instagram paylaşımları ve tarzıyla ünlü markaların da tercih ettiği bir stil ikonu haline gelen Rachel Araz “Hamileliğim çok rahat geçiyor” dedi.

***Hazal Kaya'nın örgülü saçları.

Müge Dağıstanlı/ POSTA





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