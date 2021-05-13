Magazin Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: İyi ki bir araya gelmişiz, sizsiz olmazmış!

Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: İyi ki bir araya gelmişiz, sizsiz olmazmış!

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Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: İyi ki bir araya gelmişiz, sizsiz olmazmış!

Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu, 2008 yılında yayın hayatına başlamış, 2010 yılında muhteşem bir finalle ekranlara veda etmişti. Dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe, finalden 11 yıl sonra sette çekilen fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 09:09 Son Güncelleme:
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Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya da aynı fotoğrafı sayfasında yayınladı ve altına duygusal bir de not düştü:

"Dünden beri bu fotoğrafa bakıp duruyorum. Ufacıktım. Çok zor geliyordu bir sürü şey, keyfini çıkarabileceklerimin çoğunu kaçırdım galiba bu yüzden... Neler öğrendim, çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim. Sadece fotoğraftaki şahanelikleri değil, oraya ait herkesi ve her şeyi.Çok da eğlendik bu arada fotoğrafta görüldüğü üzere Baktıkça özlüyorum o zamanı. İyi ki bir araya gelmişiz! Sizsiz olmazmış

Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hilal Saral, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, İlker Kızmaz, Batuhan Karacakaya, Baran Akbulut, Pelin Ermiş, Nur Fettahoğlu..."


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