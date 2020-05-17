Hazal Kaya, Şubat 2019’da Ali Atay ile evlenmiş, Kasım 2019’da Fikret Ali’yi doğurmuştu. Geçen hafta “Tek başıma çocuk büyütmeye kalkışmak delilikti” açıklamasını yapan 29 yaşındaki oyuncu önceki gün de Instagram’da bir canlı yayına katıldı. “Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmayacaktı. Artık anneliğin kutsanmasından çok rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bununla da kadınların üzerinde baskı kuruyorlar” dedi. Hazal’ın bu açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri hak verdi, kimileri de eleştirdi.

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