Magazin Hazal Kaya'nın bu sözleri daha çok tartışılır

Hazal Kaya'nın bu sözleri daha çok tartışılır

Magazin

Hazal Kaya'nın bu sözleri daha çok tartışılır

Instagram'da canlı yayına katılan ünlü oyuncu Hazal Kaya ses getirecek açıklamalarda bulundu. "Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı" diyen oyuncunun açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

17 Mayıs 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazal Kaya, Şubat 2019’da Ali Atay ile evlenmiş, Kasım 2019’da Fikret Ali’yi doğurmuştu. Geçen hafta “Tek başıma çocuk büyütmeye kalkışmak delilikti” açıklamasını yapan 29 yaşındaki oyuncu önceki gün de Instagram’da bir canlı yayına katıldı. “Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmayacaktı. Artık anneliğin kutsanmasından çok rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bununla da kadınların üzerinde baskı kuruyorlar” dedi. Hazal’ın bu açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri hak verdi, kimileri de eleştirdi.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
17 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bir aşk daha bitti! Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı