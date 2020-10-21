İstanbul'da platonik aşk cinayetine kurban giden 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın ölümünden bir süre önce de katil zanlısı tarafından bir yerde alıkonulduğu ifade edildi.

Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşı, Hazal'ın mesajlarını göstererek zanlı hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta iddialara göre 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, platonik aşk beslediği Hazal'ı yaşadıkları tartışma sonrasında silahla öldürmüştü.

Atış daha sonra aynı silahla canına kıymıştı. Üniversite hayali kurarken platonik âşığı tarafından öldürülen Hazal'ın ölmeden iki hafta önce katili Atış'la ilgili arkadaşına mesajlar attığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Hazal'ın arkadaşı Beste T. detayları paylaştı. Hazal'ın yazdığı mesajlarda, "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" ifadeleri yer alıyor.

Beste T. şöyle devam etti:

"O katil en son Hazal'a ya beni öldür ya da benim ol demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu. Hazal şikâyetçi olduğunu yazmıştı bana. Defalarca Hazal'ı kaçırmaya çalıştı. Sürekli taciz, tehdit ediyordu. O yüzden sürekli telefon numarasını değiştirirdi. Gerçekten çok güçlü ve cesur bir kızdı. Sürekli ailesiyle, annesiyle tehdit edildi. Kendisinden çok ailesine bir şey olmasından korktu..."

#olayıngeçmişi

Korkunç cinayet İstanbul Esenler'de işlenmişti. 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece yarısı, otogar bağlantı yolunda Hazal Tektaş ve Mehmet Ali Atış tartışmaya başladı. Tartışma alevlenince Hazal Tektaş, oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadının yolun karşısına geçtiği esnada Mehmet Ali Atış da peşinden gitti. Atış, belinden çıkardığı tabanca ile Hazal Tektaş'a kurşun yardırdı.

Başından vurulan genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Ardından silahı başına doğrultan Mehmet Ali Atış intihar etti. Atış olay yerinde, Hazal Tektaş ise yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Ali Atış'ın Hazal Tektaş'a karşı platonik aşk beslediği, Hazal'ın kendisini reddetmesini kabullenemediği ve onu sık sık öldürmekle tehdit ettiği belirtildi. Savcılığın olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

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