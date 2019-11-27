Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'ye dava açacak
Evlilik sorularından sıkılan Hazar Ergüçlü geçen günlerde; 'Her şey yolunda, biz evlenmeyeceğiz' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Oyuncunun yönetmen sevgilisi Onur Ünlü önceki akşam Maslak Uniq’te sahneye çıktı. Ali Keser/ POSTA
Onur Ünlü stand-up yaptı. Sevgilisi Hazar Ergüçlü, kendisini yalnız bırakmadı.
'Telif isterim'
Oyuncu, “Onur maalesef sahnede beni de anlatacakmış. Telif isterim, yoksa dava açarım. Şaka bir yana benden bahsedeceğinden şimdi haberim oldu” dedi.
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