Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'ye dava açacak

Evlilik sorularından sıkılan Hazar Ergüçlü geçen günlerde; 'Her şey yolunda, biz evlenmeyeceğiz' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Oyuncunun yönetmen sevgilisi Onur Ünlü önceki akşam Maslak Uniq’te sahneye çıktı. Ali Keser/ POSTA

27 Kasım 2019, Çarşamba 09:24
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Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'ye dava açacak

Onur Ünlü stand-up yaptı. Sevgilisi Hazar Ergüçlü, kendisini yalnız bırakmadı.

'Telif isterim'

Oyuncu, “Onur maalesef sahnede beni de anlatacakmış. Telif isterim, yoksa dava açarım. Şaka bir yana benden bahsedeceğinden şimdi haberim oldu” dedi.


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