Onur Ünlü stand-up yaptı. Sevgilisi Hazar Ergüçlü, kendisini yalnız bırakmadı.

'Telif isterim'

Oyuncu, “Onur maalesef sahnede beni de anlatacakmış. Telif isterim, yoksa dava açarım. Şaka bir yana benden bahsedeceğinden şimdi haberim oldu” dedi.





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