Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sevgilisi Onur Ünlü ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİ

Ergüçlü ile üç yıldır aşk yaşayan Ünlü, Instagram'dan sırayla sevgilisinin fotoğraflarını beğendi. 29 yaşındaki oyuncu da bu durumu takipçileriyle paylaşarak, "Arkadaşlar galiba bana yürüyor" ifadelerini kullandı.



