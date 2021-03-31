Magazin Hazar Ergüçlü'den 'Onur Ünlü' paylaşımı: Arkadaşlar galiba bana yürüyor

Hazar Ergüçlü'den 'Onur Ünlü' paylaşımı: Arkadaşlar galiba bana yürüyor

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Hazar Ergüçlü'den 'Onur Ünlü' paylaşımı: Arkadaşlar galiba bana yürüyor

Yönetmen Onur Ünlü aşka geldi. Ünlü, Instagram'dan sırayla oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün fotoğraflarını beğendi. Ergüçlü de bu durumu, "Arkadaşlar galiba bana yürüyor" notuyla paylaştı.

31 Mart 2021, Çarşamba 12:32 Son Güncelleme:
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Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sevgilisi Onur Ünlü ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİ

Ergüçlü ile üç yıldır aşk yaşayan Ünlü, Instagram'dan sırayla sevgilisinin fotoğraflarını beğendi. 29 yaşındaki oyuncu da bu durumu takipçileriyle paylaşarak, "Arkadaşlar galiba bana yürüyor" ifadelerini kullandı.

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