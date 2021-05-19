Hazar Ergüçlü'nün partneri Çukur dizisinden!
Haziran ayında çekimlerine başlanacak filmde rol alacak olan Hazar Ergüçlü'ye reyting rekorları kıran ve final yapmaya hazırlanan Çukur dizisinden bomba bir partner eşlik edecek.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 20:51 Son Güncelleme:
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Başrollerden birini oynadığı Alev Alev dizisi final yapmaya hazırlanan Hazar Ergüçlü'nün yeni projesi belli oldu.
Ergüçlü, Soner Caner'in "Gönül" filminde başrolü canlandıracak. Hazar TV100'de yer alan habere göre Hazar Ergüçlü'ye başrolde Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşlik edecek.
Filmin çekimleri haziran ayında Antalya'da yapılacak. Filmin çekimleri haziran ayında Antalya'da yapılacak.