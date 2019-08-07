Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında ve nereli?

Şarkıcı Sıla ile Hazer Amani ilişkisi uzun zamandır magazin gündeminde konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde Sıla’dan gelen aşk itirafı ve bugün son olarak sosyal medyadan paylaşılan ilk fotoğraf Hazer Amani’yi magazin gündemine taşıdı. İnternette sıklıkla Hazer Amani kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Hazer Amani’nin hayatı hakkındaki detaylar…

HAZER AMANİ KİMDİR?

Anne tarafından Türk, baba tarafından ise İran Reştli olan Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara kolejinin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Erken yaşlardan itibaren mutfakla iç içe olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj süresi ardından 4 yıl baş aşçı olarak görev aldı. Yusuf Köksal ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve buradaki kariyerine adım attı.

Hazer Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Ardından dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı. Çeşitli yemek programlarına konuk olarak katılan ve kendi de çeşitli programlar yapan Hazer Amani, asıl tanınırlığını MasterChef isimli yemek yarışmasıyla yakaladı. Burada Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğunda oturdu. Hazer Amani, yarışmanın ardından ise Sıla ile yakınlaştığı haberleriyle gündeme geldi.Geçtiğimiz günlerde Sıla’dan gelen aşk itirafı gelmişti.



