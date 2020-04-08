Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Ocak 2020’de nikah masasına oturan Hazer Amani, son günlerde mekanı ile ilgili çıkan 'kepenk indirdi' haberlerine noktayı koydu. Bebek’te geçtiğimiz aylarda açtığı restoranın, İçişleri Bakanlığı’nın corona virüs genelgesiyle diğer tüm mekanlar gibi geçici olarak kapatıldığını söyledi.

Ünlü şef, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle restoranı kapattıklarını, çalışanlarının sağlığını da düşünerek 'al-git' paket servis yapmak istemediklerini dile getirdi.

'Böyle haberlere gülüp geçiyoruz'

Hazer Amani, “Asıl kapatmasaydım da haber yapsaydınız. ‘Şu kadar para harcadı (1 milyon TL), kepenkleri kapatmışlar’ diye yazmışlar. Böyle haberlere gülüp geçiyoruz” açıklamasını yaptı. (Cadde)







