Hazine avı oyunu

Malzemeler:

1 kilitli poşet,

1 beyaz, 1 siyah kağıt veya fon kartonu,

Renkli CD kalemleri, makas / Yaş: 3+

Nasıl oynanır?

Öncelikli kilitli poşetimizin üzerine CD kalemleri ile bir denizin altını çizelim. Çeşitli balıklar, denizanaları, denizyıldızları, yosunlar… Ve tabii ki hazineler! Belki bir hazine sandığı, değerli bir mücevher, altın… Her şey olabilir! Daha sonra siyah kağıdı kilitli poşete göre kesip içine koyalım. İşte karanlık bir deniz! Beyaz kağıt ile bir fener resmi çizelim ve keselim. El yapımı fenerimiz hazır. Kilitli poşetin, yandan açılıyorsa altını kesin ve feneri içeride dolaştırmaya başlayın. Çocuğunuzdan resim içerisine gizlediğiniz hazineleri bulmasını isteyin. NOT: Hazineleri çocuğunuz için siz çizin. Bu sayede onları bulmaya çalışacak. Bir sonraki oyunda ise hazineleri çocuğunuz sizin için çizebilir ve siz bulabilirsiniz. Her iki türlü de çocuğunuz oldukça eğlenecek.