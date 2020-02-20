Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık. Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz. Ticari kredi faizlerini %9 ile tek haneye indiriyoruz" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık.

Yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle 2019'u kapatacağız.

Toplumu, milleti ümitsizliğe sevk etmek için ellerinden geleni yaptılar ama olmadı, başaramadılar.

Ticari kredi faizlerini %9 ile tek haneye indiriyoruz.

İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.

Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz"