Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 39 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre 39 (Otuz dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 17 Ağustos 2020 olarak açıklandı.



