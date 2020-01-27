HDI, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin de sponsoru oldu

HDI Sigorta ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre bundan sonra Fenerbahçe’nin 19, 17, 16, 15 ve 14 yaş altı takımları göğsünde HDI Sigorta yazan forma ile mücadele edecek. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada,

“Altyapıya gerçekleştirdiği yatırımlarla Türk futbolunun geleceği adına lokomotif olma hedefi taşıyan bu anlamda pek çok adım atan kulübümüzün altyapı takımlarına gösterdiği ilgi ve farklı bakış açısına HDI Sigorta’nın destek olması kulübümüzün geleceğine gösterilen en önemli adımlardan biri olmuştur. Fenerbahçe’mizin Erkek Voleybol Takımı’nın isim ve forma sponsoru ve birçok farklı alanda çok değerli iş ortağımız olan HDI Sigorta’nın, Fenerbahçe Futbol Akademisi’ne bağlı 5 genç takımımıza gösterdiği bu destek, pek çok markaya ve kulübe de öncü ve örnek olacaktır. Anlaşmanın kulübümüz ve HDI Sigorta için başarılı bir iş birliği olmasını temenni ediyoruz” denildi.