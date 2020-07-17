Türkiye HDP'den Mensur Işık için açıklama

HDP'den Mensur Işık için açıklama

Türkiye

HDP'den Mensur Işık için açıklama

Ankara'da HDP'li vekil Mensur Işık'ın eşini darp ettiğinin ortaya çıkmasının ardından HDP'den açıklama geldi.

17 Temmuz 2020, Cuma 12:18 Son Güncelleme:
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Ankara'da HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddiasının ardından HDP’den açıklama geldi.

HDP’den yapılan açıklamada ‘Araştırmalarımız sonucunda Merkezi Disiplin Kurulumuz; Ebru Işık’ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık’ın savunması alınacaktır’ denildi.

İHA

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