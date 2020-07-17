HDP'den Mensur Işık için açıklama
Ankara'da HDP'li vekil Mensur Işık'ın eşini darp ettiğinin ortaya çıkmasının ardından HDP'den açıklama geldi.
17 Temmuz 2020, Cuma 12:18 Son Güncelleme:
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Ankara'da HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddiasının ardından HDP’den açıklama geldi.
HDP’den yapılan açıklamada ‘Araştırmalarımız sonucunda Merkezi Disiplin Kurulumuz; Ebru Işık’ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık’ın savunması alınacaktır’ denildi.
İHA
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