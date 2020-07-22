Siyaset HDP’li Batman Belediye Başkanı tutuklandı

HDP’li Batman Belediye Başkanı tutuklandı

Siyaset

HDP’li Batman Belediye Başkanı tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca hakkında terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP’li Mehmet Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 19:53 Son Güncelleme:
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve görevinden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, HDP il binasından çıkarken İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Demir Diyarbakır’a sevk edildi. Demir, Diyarbakır’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

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