Doğum Öncesi Hedefi dünyanın en kilolu kadını olmaktı: Bebeği için zayıflayacak

Hedefi dünyanın en kilolu kadını olmaktı: Bebeği için zayıflayacak

Doğum Öncesi

Hedefi dünyanın en kilolu kadını olmaktı: Bebeği için zayıflayacak

27 yaşındaki Monica Riley'in obezite hastalığı var ve modellik yapıyor. 27 yaşındaki Riley'in amacı zayıflamak değildi. Tam tersine o “dünyanın en kilolu kadını” olabilmek için erkek arkadaşının desteğiyle her gün ona daha fazla yağ yapacak şeyler tüketiyordu. Ancak hamile olduğunu öğrenince planları altüst oldu…

19 Kasım 2020, Perşembe 09:59 Son Güncelleme:
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27 yaşındaki obez modelin hedefi dünyanın en kilolu kadını olmak ve tamamen hareket edemez hale gelmekti. Şimdilerde 310 kilonun üzerinde olan kadın İngiliz Daily Mail gazetesine “kraliçe” gibi hissetmek istediği için bu kararı aldığını açıkladı.

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Erkek arkadaşı Sid ise onun bu hayali için ona destek oluyor ve ona ekstra yağlı ve kremalı içecekler hazırlayarak Monica’ya huniyle içiriyordu. Monica gün boyunca; bir ekmek arası 6 sosis, 6 bisküvi, bir koca kase dolusu mısır gevreği, 4 tavuklu sandviç, 4 cheeseburger, büyük boy patates kızartması, 30 tavuk nugget yiyor ve 5 litreye yakın dondurma tüketiyordu.

“Önceleri dünyanın en kilolu kadını olup hareketsiz kalmak istiyordum. Ancak şimdi hamileyim. Bu bir uyarı işareti”

Daha önceden iki tane düşük yaparak çok zor zamanlar geçiren Monica, şimdi karnındaki bebeği için fit olmaya kararlı. Monica şimdi bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek ve onunla aktif bir hayat sürmek istiyor ve bu yüzden diyetine devam ediyor.


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