Magazin Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sendin filminin konusu nedir oyuncuları kimler?

Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sendin filminin konusu nedir oyuncuları kimler?

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Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sendin filminin konusu nedir oyuncuları kimler?

Hedefim Sensin filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Senaristliğini Ata Demirer’in, yönetmenliğini ise Kıvanç Baruonü’nün üstlendiği Hedefim Sensin filmi, konusu, oyuncuları ve çekim mekanları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

30 Temmuz 2021, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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Geveze bir çiğköfteci olan Zekeriya Taştan’ın yaşadığı komik maceraların anlatıldığı Hedefim Sensin filminin başrolünü filmin senaristliğini de üstlenen Ata Demirer oynuyor. Ata Demirer filmlerinin vazgeçilmez ismi Demet Akbağ da profesyonel oyunculuğu ile filme değer katıyor. İşte, Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sendin filminin konusu nedir oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları…

HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruonü’nün üstlendiği, senaristliğini ise Ata Demirer’in yaptığı Hedefim Sensin filminin çekimleri Gökçeada ve İstanbul'da gerçekleşti.

HEDEFİM SENSİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin filmi, çiğköfte satıcısı Zekeriya Taştan’ın farkında olmadan mafyaya bulaşması ve onlardan kaçış hikayesini komik bir dille anlatıyor. İşte, Hedefim Sensin filminin ayrıntılı konusu…

Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlamaktadır ancak genç adam biraz fazla gevezedir. Bir gün mafyaya karışmış isimler, Zekeriya’dan çiğ köfte isterler. Müşterilerinin kim olduğunu bilmeyen Zekeriya, çiğ köfte satışı yaparken gevezeliği nedeniyle hiç de üzerine vazife olmayan konulara girer ve ortalık birdenbire karışır.  

Canını zar zor kurtaran Zekeriya, çareyi İstanbul’dan kaçmakta bulur ve Gökçeada’ya yerleşir. Ancak burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur.

Zekeriya’nın Gökçeada’ya gelmesi ile sadece onun değil birçok kişinin de hayatı değişir. Zekeriya’nın Gökçeada’ya gelişi ile birlikte Leyla’nın Hafize’nin ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Ancak Zekeriya’nın İstanbul’dan kaçması olayların son bulmasını sağlamaz. Geveze çiğ köftecinin belalıları bir şekilde burada da karşısına çıkar.

HEDEFİM SENSİN FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI KİMLER?

  • Zekeriya Taştan: Ata Demirer
  • Hafize: Demet Akbağ
  • Leyla: Gonca Vuslateri
  • Yarım Hasan: İlker Aksum
  • Adnan: Tarık Ünlüoğlu
  • Cavit: Erkan Can
  • Temel Kaptan: Hakan Salınmış
  • Fatma: Hande Dane

 

 

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