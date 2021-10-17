Hediye bilete piyango vurunca

ABD’nin Alamaba eyaletinde yaşayan Tonda Dickerson, bir waffle dükkanında garsonluk yapıyordu. Yeni boşanmış, kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu. 21 yıl önce müşterisi Edward Seward, bahşiş yerine ona bir loto bileti verdi. Bu bilete ikramiye vurdu. Tam 10 milyon dolar kazandı. Tonda, bu parayı 30 yıl boyunca yılda 375 bin dolar ödemeyle almayı kabul etti. Hayatının kurtulduğunu sanıyordu. Ama yanıldı. Önce dükkandaki diğer dört garson “Bileti bizle paylaşma sözü verdin. Yarısı bizim” diyerek davacı oldu. Bir müşteriyi de konuşmaya şahit gösterdiler. Tonda davayı kazandı. Ama ortaklar bitmedi.

BİLETİ VEREN DE PAY İSTEDİ

Bileti hediye eden Seward davacı oldu. “Bana kamyonet alma sözü vermiştin” dedi. Tonda, bunun espri olduğunu savunarak parasını kaptırmadı. Bu olaydan sonra da eski kocası ortaya çıktı. Tonda’yı silah zoruyla kaçırdı. Tonda, kocasına ateş edip onu yaralayarak kurtulmayı başardı. Suçlu bulunmadı.

“Bu bilet nedeniyle hayatım alt üst oldu” diyen Tonda, parasının çoğunu şirket kurmak için ailesine verdi. Lotodan sonra Missisippi eyaletine taşındı. Burada bir kumarhanede çalışıyor. Bu olaydan sonra birçok restoran da bahşiş uygulamalarına yeni kurallar getirdi, bazıları piyango biletlerinin kabul edilmesini yasakladı.