Hekimoğlu 1. bölümüyle Kanal D ekranlarında
Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor! Hekimoğlu 1. bölümünde olacakları hep beraber izleyeceğiz. Merakla beklenen dizi Hekimoğlu'nda bakalım konular nasıl işlenecek? Hekimoğlu 1. bölümü kaçırmayın.
Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla Kanal D'de başlıyor! Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.
Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu bu akşam ekranlara gelecek kaçırmayın.
Hekimoğlu 1. bölüm 1. fragmanı
Hekimoğlu 1. bölüm 2. fragmanı
Hekimoğlu 1. bölüm 3. fragmanı
Hekimoğlu 1. bölüm 4. fragmanı