Hekimoğlu 1. bölümüyle Kanal D ekranlarında Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor! Hekimoğlu 1. bölümünde olacakları hep beraber izleyeceğiz. Merakla beklenen dizi Hekimoğlu'nda bakalım konular nasıl işlenecek? Hekimoğlu 1. bölümü kaçırmayın.