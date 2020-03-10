Hekimoğlu 11. bölüm özeti: Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder.

Hekimoğlu’nu, Vahap’a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek’i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?

Hekimoğlu 11. bölüm fragmanları





Bu defa fedakarlık sırası Ateş'te!

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında Ateş, İpek'in yaptığı fedakarlıkların karşılığında ona bir sürpriz yapıyor. Ateş, hastanede yaşanan önlük krizinden sonra bu durumun daha fazla İpek'i üzmesine izin vermek istemiyor ve beyaz önlüğüyle herkesi şaşırtıyor. Ateş'in bu jesti İpek'i çok mutlu ediyor. Öte yandan Ateş'in ekibinden birinin, Ateş'i Vahap'a ispiyonladığı iddia ediliyor. Peki ekipteki bu köstebek kim?





Zeynep, arkadaşlarına Ateş Hekimoğlu'ndan hoşlandığını itiraf ediyor!

Hekimoğlu, komaya giren bir hastanın dosyasını alıyor. Bu kararını duyan Vahap şaşkınlığını gizleyemiyor. Hekimoğlundan hoşlanmayan Vahap, hastanede çalışmasını istemediğini açık açık ifade ediyor. Hekimoğlu ise, çalışma arkadaşlarından birisini kovmak için kura yöntemine baş vuruyor..

Hekimoğlu 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Hekimoğlu 12. bölüm fragmanı için takipte kalınız...