Magazin Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya!

Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya!

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Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya!

Kanal D’nin Salı akşamları ekrana gelen dizisi Hekimoğlu dün akşam yayınlanan bölümüyle geceye damgasını vurdu. Hekimoğlu’nun eski bir hastasının eşi tarafından vurulduğu sahneler heyecanla izlenirken, Timuçin Esen’in oyunculuk performansı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

23 Aralık 2020, Çarşamba 22:03 Son Güncelleme:
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House M.D. projesinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu 30. bölümünde heyecan dolu sahnelerin ardından dizinini sevenleri Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı aramalarına başlamıştı. Merakla beklenen Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

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Hekimoğlu 31. bölüm Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya geliyor!

Ateş, bir hastaya riskli bir operasyon yapmak istemektedir. Ancak İpek duruma karşı çıkar. Ateş ise istediğini almaya kararlıdır.

Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı


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