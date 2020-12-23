House M.D. projesinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu 30. bölümünde heyecan dolu sahnelerin ardından dizinini sevenleri Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı aramalarına başlamıştı. Merakla beklenen Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

Hekimoğlu 31. bölüm Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya geliyor!

Ateş, bir hastaya riskli bir operasyon yapmak istemektedir. Ancak İpek duruma karşı çıkar. Ateş ise istediğini almaya kararlıdır.

Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı



