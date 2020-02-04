Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı yayında! Hekimoğlu zor durumda

Hekimoğlu 6. bölüm özeti

Hekimoğlu ve ekibi evsiz kadının hayatını kurtarabilecek mi?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Hekimoğlu, İpek’le uğraşmaya devam ederken Zeynep, Hekimoğlu’na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Mehmet Ali’nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu’na benzemektedir.

İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibi olacak mıdır? Orhan ve Mehmet Ali bu vakaya neden farklı tepkiler vermiştir? Evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır? Mehmet Ali’nin bileğindeki hissizliğin sebebi nedir? Hekimoğlu ve ekibi bu gizemli kadının hayatını kurtarabilecek mi?









Herkesin merakla beklediği Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı





Hekimoğlu 7. Bölüm Fragmanı yayında!

Hekimoğlu, girdiği iddia sonucunda zor durumda kalıyor!

Hekimoğlu kullandığı ağrı kesiciler üzerine İpek ile iddiaya girer. Hapları kullanmadığı müddetçe poliklinik görevini yapmayacaktır.

İlk olarak gözüne o gün işe geç kalan Memoli'yi kestirir ve kendisi yerine onu poliklinik görevine gönderir. Ancak Memoli de bu görevden nefret etmektedir. Eline geçen bir krizi fırsata çevirerek Hekimoğlu'nu kendi kazdığı kuyuya düşürür.

Hemolitik Anemi olan genç bir hasta getirilir. Başta hastalığın genetik olduğu sorgulansa da gerçek böyle değildir. Hekimoğlu'nun vakayı çözmesine ihtiyaç vardır.

Ancak Ateş ağrı kesicilerini almadığı için oldukça zor bir durum yaşamaktadır. Hasta ile ilgilenebilecek halde değildir. Orhan'ın zorlaması sonucu işinin başına döner.