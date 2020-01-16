‘Hekimoğlu’ndan önemli mesaj

Kanal D’de başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan ‘Hekimoğlu’ dün akşam yine büyük ses getirdi. Üçüncü bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini aldı.

"Ota, böceğe antibiyotik"

‘Hekimoğlu’; “Ota, böceğe antibiyotik yazarsan böyle olur. Bu süper bakterileri biz yetiştirdik, el bebek gül bebek büyüttük” diyerek yanlış antibiyotik kullanımının zararlarına dikkat çekti. Dizi her salı saat 20.00’de Kanal D’de.





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