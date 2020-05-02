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Dünya Helikopter apartmana çarptı

Helikopter apartmana çarptı

Dünya

Helikopter apartmana çarptı

ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde bir polis helikopterinin apartmana çarpması sonucu pilot öldü, diğer uçuş görevlisi yaralandı.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Emniyet Amiri Art Acevedo, bugün 02.00’de pilot ve bir uçuş görevlisinin içinde bulunduğu polis helikopterinin bir apartmana çarptığını açıkladı. Kazanın ardından her iki emniyet mensubunun hastaneye kaldırıldığını belirten Acevedo, pilotun hayatını kaybettiğini, uçuş görevlisinin ise durumunun ağır olduğunu söyledi. Acevedo, apartman sakinlerinden kimsenin yaralanmadığını, kazaya neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini ifade etti.

AA

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