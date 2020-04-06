Helin Avşar sosyal medyanın diline düştü

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Uzun boyu dikkatlerden kaçmayan Helin Avşar'a bazı takipçileri "çok zayıfladın kilo al" şeklinde yorumlar yaparken, bazı takipçileri de "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı.

Geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Helin Avşar takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Avşar'ın birçok takipçisi Helin Avşar'ın son halini beğenmemişti.

Helin Avşar'ın eski hali...

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