Magazin Helin Avşar sosyal medyanın diline düştü

Helin Avşar sosyal medyanın diline düştü

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Helin Avşar sosyal medyanın diline düştü

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Helin Avşar Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü.

06 Nisan 2020, Pazartesi 23:09 Son Güncelleme:
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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Uzun boyu dikkatlerden kaçmayan Helin Avşar'a bazı takipçileri "çok zayıfladın kilo al" şeklinde yorumlar yaparken, bazı takipçileri de "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. 

Geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Helin Avşar takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Avşar'ın birçok takipçisi Helin Avşar'ın son halini beğenmemişti.

Helin Avşar'ın eski hali...

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