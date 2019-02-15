Hem boyadılar hem de öğrendiler

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kemerli öğrenciler jandarmayla beraber yaya geçitlerini boyadı

15 Şubat 2019, Cuma 17:19
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Hem boyadılar hem de öğrendiler

İçişleri Bakanlığı’nın, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Kemer'de öğrencileri trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, Kuzdere ve Beldibi mahallelerinde öğrencilere önce trafik kurallarını anlattı. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile başlatılan faaliyetlerin amacı hakkında bilgi veren ekipler, yayaların nerelerde geçiş üstünlüğü olduğu bilgisini de verdi.

Öğrenciler daha sonra okullarının önündeki yaya geçitlerini jandarma trafik timleriyle boyadı.

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)

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