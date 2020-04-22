Hem hijyen hem tasarruf

Corona virüs salgınına karşı uzmanların en çok dikkat çektiği konuların başında “el hijyeni” geliyor. 20 saniye kuralına göre elleri en az 20 saniye su ve sabunla iyice yıkamak gerekiyor. Özellikle elle temasın yoğun olduğu lavabo bataryaları, virüs ve mikropların yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler olduğu için sensörlü bataryalar son dönemde yoğun ilgi görüyor.

Ellerin yüz bölgesine teması virüs yayılımında etkili olduğu için bu dönemde günlük el yıkama oranının oldukça arttığı gözlemleniyor. Özellikle AVM’ler, restoranlar, kafeler gibi insan kalabalığının yoğun olduğu ve hijyenin önem kazandığı yerlerde kullanımı tercih edilen sensörlü bataryalar, artık evlerde de tercih ediliyor.

Vitra’nın Türkiye’deki en büyük münhasır bayisi olan Evdema mağazalarında yer alan Artema Wing Fotoselli Lavabo Bataryası, üzerindeki sensörü sayesinde el değmeden hijyen sağlıyor. Elinizi yaklaştırmanızla aktif hale gelen sensörlü batarya, elinizi çekince durma özelliği sayesinde sudan tasarrufu etmenizi de sağlıyor.