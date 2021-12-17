Hem kültürlü hem besleyici!

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Türkiye’de yetiştiricilikten elde edilen su ürünlerinin besin değerleriyle ilgili bir analiz hazırladı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre levrek, çipura ve somonda yetiştiricilik ve doğa balıklarının analiz değerlerinin birbirine yakın olduğu tespit edildi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Dinçer’in liderliğinde yapılan çalışmada ‘Doğa ve Çiftlik Balıkları (Levrek, Çipura, Türk Somonu ve Atlantik Somonu) Arasındaki Besinsel İçerik ve Farklılıklarının Tespiti’ araştırıldı.

ENERJİSİ DAHA FAZLA

Çipurada yapılan araştırmada 100 gram balık etindeki enerji oranlarına bakıldığında “Yetiştirilen türde 169 kaloriyken doğadan avlanan türde (deniz çipurasında) 139 kalori olarak tespit edildi. Yetiştiricilik ürünü olan çipura balıklarında D3, B12, A, B2, B6 ve B3 vitamin değerlerinin de yüksek olduğu anlaşılırken, “100 gram balık etinde yapılan hesaplamaya göre bir doğa çipurasında 0,5 gram omega-3 varken, yetiştiricilik çipurasında 2,01 gram var olduğu bilimsel olarak ortaya konuldu.

Levrekte de benzer verilere ulaşıldı. Toplam enerji 100 gram deniz levreğinde 90 kaloriyken yetiştiricilikte ise 154 kalori çıktı. Burada yetiştiricilik türünün yağlı olmasından kaynaklı bir durum da söz konusu. Omega-3’te ise yetiştirilen tür ile doğa türü arasında çok yakın değerler elde edildi.

Yüzdesel yağ asidi dağılımında doğada yüzde 29 iken yetiştiricilikte yüzde 23 çıktı. Buna göre ‘yetiştirilen balıkta omega-3 yoktur’ söyleminin doğru bir yaklaşım olmadığı da tescillendi.

Bu çalışmada Atlantik ve Türk somonu kıyaslandığında ikisinin protein değerlerinin çok yakın olduğu ortaya çıktı. Türk somonunun, Atlantik somonunun altında kalacak bir balık olmadığı da iyice anlaşıldı.

AĞIR METAL HİÇBİRİNDE YOK

Atlantik somonu ile Türk somonunun ham yağ içeriklerini de birbirine yakın olarak belirlendi. Atlantik somonunun 100 gramında 213 kalori varken, Türk somonunda ise 244 kalori olduğu tespit edildi. Atlantik somonun omega-3 değeri, Türk somonuyla eşit çıktı. İncelenen balık türlerinin hiçbirinde ağır metal tespit edilmediği bilimsel olarak rapor edildi. Söz konusu çalışmada; kimyasal kompozisyon değerleri, yağ asit kompozisyon dağılımları, omega 3 ve omega 6 oranları, vitamin, mineral ve ağır metal içerikleri de incelendi.

Yetiştiricilik yolu ile üretilmiş olan çipura ve levrek türlerinde kimyasal kompozisyon, yağ asit kompozisyonu, mineral madde ve vitamin değerleri açısından genel anlamda doğa örneklerinden benzer ve yüksek değerler tespit edildi.

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