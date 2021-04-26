Hem tasarladı hem modellik yaptı
Tasarımcı Yasemin Öğün, 2021 yaz koleksiyonunun modelliğini de kendi yaptı. Tasarladığı mayoların içine özel korseler ekleyen Öğün, bu yaz herkesin daha zayıf görünmesini sağlayacak.
26 Nisan 2021, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
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Muse For All markasının tasarımcısı ve kurucusu Yasemin Öğün hafta sonunu Fethiye’de geçirdi. 2021 Yaz Koleksiyonu’ndan seçtiği bikini ve mayolarının tanıtımını kendisi yaptı. Hillside Beach Club podyuma dönüverdi. Yasemin Öğün, “COVID-19 nedeniyle hemen herkes mutsuz, moraller bozuk. Yüzler gülsün, motivasyonlar yükselsin diye bu yıl canlı ve sıcak renkleri tercih ettim. Mayoların içinde özel korseler var. Kadınları daha zayıf gösterecek” dedi.