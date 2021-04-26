Hem tasarladı hem modellik yaptı

Muse For All markasının tasarımcısı ve kurucusu Yasemin Öğün hafta sonunu Fethiye’de geçirdi. 2021 Yaz Koleksiyonu’ndan seçtiği bikini ve mayolarının tanıtımını kendisi yaptı. Hillside Beach Club podyuma dönüverdi. Yasemin Öğün, “COVID-19 nedeniyle hemen herkes mutsuz, moraller bozuk. Yüzler gülsün, motivasyonlar yükselsin diye bu yıl canlı ve sıcak renkleri tercih ettim. Mayoların içinde özel korseler var. Kadınları daha zayıf gösterecek” dedi.