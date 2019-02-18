Hemşirenin acı günü... Hastaneye yaralı olarak getirilen kadın annesi çıktı!

Hemşirenin acı günü... Hastaneye yaralı olarak getirilen kadın annesi çıktı! Sakarya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının götürüldüğü hastanede hemşire olarak çalışan kızı, kaza geçiren yaralının annesi olduğunu öğrenince uzun süre gözyaşı döktü