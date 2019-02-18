Hemşirenin acı günü... Hastaneye yaralı olarak getirilen kadın annesi çıktı!
Sakarya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının götürüldüğü hastanede hemşire olarak çalışan kızı, kaza geçiren yaralının annesi olduğunu öğrenince uzun süre gözyaşı döktü
Erenler D- 100 yolu Pekşenler mevkisinde meydana gelen olay şöyle gelişti:
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nadire Korucuoğlu'na çarptı. Korucuoğlu, çarpmanın etkisiyle yola savrulup, ağır yaralandı.
KIZININ ÇALIŞTIĞI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Korucuoğlu'nu ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Korucuoğlu, yaşamını yitirdi.
Nadire Korucuoğlu'nun kaldırıldığı hastanede hemşire olarak çalışan kızı Dilek Korucuoğlu, kaza sonrası yaralı olarak getirilen kişinin annesi olduğunu öğrenince şok yaşadı. Annesinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Dilek Korucuoğlu, uzun süre gözyaşı döktü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA