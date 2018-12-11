Henry Onyekuru performanstan memnun

Devler Ligi'nde Porto'ya 3-2 mağlup olan Galatasaray'da Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu

11 Aralık 2018, Salı 23:47
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Henry Onyekuru performanstan memnun

Henry Onyekuru maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kazanmayı istiyorduk. Kaybetmek istemezdik. Ne olursa olsun, gösterdiğimiz performans beni mutlu etti. Şanssızlıklar yaşadık, penaltı kaçırdık. Eksiklerimizi biliyoruz ve düzelteceğiz."

 "UEFA AVRUPA LİGİ'NDE..."

"Şampiyonlar Ligi'nde yapamadıklarımızı UEFA Avrupa Ligi'nde yapmak istiyoruz ve takımımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

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