Hepimizin eseri: Plastik poşetle karnını doyurmaya çalıştı

İnsanların etkisi sonucu oluşan küresel ısınma, kutuplarda buzulların erimesine yol açıyor. Bu durumun uzun vadede birçok çevre felaketine yol açacağı tahmin ediliyor. Ancak küresel ısınma günümüzde de doğayı olumsuz etkiliyor. Buzullar eridiği için kutup ayılarının yaşam alanı daralıyor.

İnsanların attıkları

Kutup ayıları av alanlarını da kaybettiği için aç kalıyor. Kutuplarda, Norveç’e bağlı Svalbard Adası’nda çekilen bu fotoğraf, aç kalan kutup ayılarının çareyi insanların atıklarına bulduğunu ortaya koyuyor. Fotoğrafta yavru bir kutup ayısı, bulduğu plastik poşetle beslenmeye çalışıyor.