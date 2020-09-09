Her 45 internet araması bir ağacın yetişmesine katkı sağlıyor

Ecosia bir arama motoru. Ama Google ve Bing'den farkı, elde ettiği kârın en az yüzde 80'ini ağaçlandırma yapan kuruluşlara bağışlaması.

BBC'ye konuşan şirketin kurucu CEO'su "Dünya'yı daha yeşil ve daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

2009 yılında kurulan şirket kazancını tıpkı Google gibi reklam gelirlerinden sağlıyor. Şirket 15 farklı ülkede 20 farklı ağaçlandırma projesini maddi destek sağlıyor.

15 milyon kullanıcısı bulunan Ecosia üzerinden yapılan her 45 arama bir ağacın dilikmesine yetecek paranın toplanmasını sağlıyor.

Şirket, çiftçilerin kazancını arttırmak ve çölleşmenin önüne geçmek amacıyla 2019 yılında Hindistanlı bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklık kurdu.