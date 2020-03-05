Her an ferah olmak isteyenlere...

Kimisi hayatından hareketi eksik etmez. Spor, dans gibi aktivitelerin ya da pek çok hobinin merkezinde hareket var. Diğer yandan trafik, toplantılar, iş görüşmeleri, sınav zamanı ve ilk buluşma gibi anlarda heyecan peşimizi bırakmaz. Ve elbette kadınlar her zaman güzel kokmak ve gün boyu ferah kalmak ister... İşte tüm bu anlarda, Rexona Stay Fresh serisinin terlemeye karşı 48 saat koruma özelliği sunan, bambu & aloe vera ve mavi gelincik & elma doğal özlerinden oluşan iki yeni muhteşem kokusu yanınızda!

Serinin sprey ve roll-on formlarıyla sunulan iki yeni kokusu, tercihini doğallıktan ve hareketli bir yaşamdan yana kullanan ve gün boyu ferah kalmak isteyen tüm kadınlara hitap ediyor.





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