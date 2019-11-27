“Her beden görünürdür” sloganı altında bir kampanya başlatan kadınlar, son 10 yıldır görünürlüğümüzün çoğunu üzerinden sağladığımız ‘üçüncü kolumuz’ Instagram’ın biyografi bölümünde, cinsiyetlerini erkek olarak değiştirmeye başladı. Bunun nedeni, erkek kullanıcıların, kadın kullanıcılara oranla ‘daha az’ sansüre maruz kalması. Bu kadınları özellikle, görsellik üzerine çalışan, aynı anda kulağa ve göze hitap eden meslekleri icra edenler oluşturuyor. Direk dansçıları, spor eğitmenleri, seks işçileri...









“Çoğumuz kendimizi göstermek için Instagram’a güveniyoruz” diyen kampanya destekçilerinden Avustralyalı direk dansçısı Michelle ve daha birçoğu, cinsiyetini erkek olarak değiştirmesinin ardından aldığı etkileşimin arttığını belirtiyor. Instagram’ın tepki çeken cinsiyetçi politikası ise nisan ayında değişen algoritmanın temeline dayanıyor. Facebook’un sahibi olduğu şirket, artık kendi ‘uygunsuz’ bulduğu fotoğraf ve videoları keşfet bölümü ile ilgili hashtag’in altında gizleyebiliyor. Bunun için içerik sahibine herhangi bir açıklamada da bulunmuyor. Bu durum ise, çalışmalarını Instagram üzerinden paylaşan kişilerin etkileşim trafiğinin baltalanmasıyla sonuçlanıyor.





Instagram’ın yoğun bir şekilde uyguladığı ve sosyal medyanın hayatımıza son dönemde kattığı yeni bir terim olan ‘shadowban’den en çok direk dansçıları etkileniyor. Shadowban ile uygulama ya da internet sitesinin engellediği içerikler, sadece içerik sahibine görünüyor. Kullanıcı, kendi akışında gönderisine ulaşabildiği için içeriğin engellediğinin bile farkına varmıyor.

Geçtiğimiz yaz boyunca içeriklerinin büyük oranda engellendiği direk dansçıları, toplu açıklamalarının sonunda viral olmasıyla seslerini duyurmayı başarabildi. Instagram, iddiaları önce reddetti, konuya ilgi katlanarak artınca özür dilemek zorunda kaldı.









İşte, toplu halde ses çıkarmanın başarıya götüreceğinin bir kanıtı daha. Kampanya ile daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler @everybodyvisible’ı takip edebilir.