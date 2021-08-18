Her gün 1 bardak maden suyu içerseniz vücudunuzda neler olur?

Ülkemizin zengin yeraltı kaynaklarından bol miktarda sağlanan doğal mineralli sular vücudun mineral ihtiyacını karşılamanın en sağlıklı yollarından biri. Doğal maden suyu, içme suyu yerine tüketilebilecek yegane besindir. Vücudun sıvı ihtiyacını doğal yoldan karşılarken zengin içeriği destekleyici etki sağlar.

Yapılan araştırmalarda sağlıklı bireyler için mineralli maden suyu tüketimini 600 ml olarak belirlemiştir.

DOĞAL MADEN SUYU NEDİR?

Dağal maden suyu, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde, doğal olarak oluşan, en az 1000 mg/L çözünmüş mineraller ile elementler içeren ve içeriğinde 250 mg/L karbondioksit bulunduran yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usuller ile çıkartılan sıcak veya soğuk yeraltı sularıdır. Maden suyu, doğal yeraltı rezervuarlarından ve maden kaynaklarından gelir ve musluk suyundan daha yüksek mineral içeriği sağlar.

Maden suyu yeraltı rezervuarlarından gelir. Normal içme suyunun aksine maden suyu kimyasal işleme tabi tutulmaz. Doğal mineralli sular , kaynaktaki saflıkları ve sabit mineral seviyeleri ile içme suyuna alternatif olacak sağlıklı sıvı kaynaklarıdır. Kaynak suları doğal haliyle insan tüketimine yönelik olup kaynağında şişelenmektedir.

Maden suyu, doğal yeraltı rezervuarlarından ve maden kaynaklarından gelir ve musluk suyundan daha yüksek mineral içeriği sağlar.

Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) göre, maden suyu milyonda en az 250 parça toplam çözünmüş katı içermelidir

MADEN SUYUNUN İÇİNDEKİ DOĞAL MİNERALLER

Sodyum: Asit-baz dengesi, uyarı iletimi

Asit-baz dengesi, uyarı iletimi Kalsiyum: Kan pıhtılaşması, kemik ve diş sağlığının güçlenmesi, sinir uyarılarının iletimi

Kan pıhtılaşması, kemik ve diş sağlığının güçlenmesi, sinir uyarılarının iletimi Florür: Kemik ve diş sağlığı gelişimi

Kemik ve diş sağlığı gelişimi Magnezyum: Kas ve sinir sağlığı, kalp sağlığı ve enerji üretimi

Kas ve sinir sağlığı, kalp sağlığı ve enerji üretimi Potasyum: Vücuttaki su dengesi, hücre metabolizması

Vücuttaki su dengesi, hücre metabolizması Bikarbonat: Sindirim sistemi

Sindirim sistemi İyodür: Tiroid bezi fonksiyonlarının düzenli çalışması

Tiroid bezi fonksiyonlarının düzenli çalışması Sülfat: Mide, safra kesesi ve sindirim sisteminin korunması

GÜNLÜK NE KADAR MADEN SUYU TÜKETİLMELİ?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, buna karşın maden suyu tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "Maden suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, böbrek hastalığı olanlarda ve hamilelerde, kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireyler de günlük 2 su bardağını geçmemelidir" diyor.

Yapılan bir çalışma; günde 1 su bardağı maden suyu tüketen bir hipertansiyon hastasında kan basıncının normal düzeye gerilediğini gösteriyor.

MADEN SUYUNUN FAYDALARI

Magnezyum Kaynağı

Maden suyu magnezyum içeriğiyle kas performansını koruyor. Yapılan bilimsel çalışmalar maden suyunun, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürücü etkisini olduğunu ortaya koyuyor. Bir bardak maden suyunda yaklaşık 4 mg magnezyum buludur.

Kalsiyum kaynağı

Maden suyu, kemik gücünü artırmaya yardımcı olan kalsiyum içerir. Kemik dokusu bozulduğunda, vücut yerine yeni kemik oluşturur. Ergenlik döneminde, yeni kemik, eski kemiğin parçalanmasından daha hızlı birikmektedir. Bununla birlikte, 20 yaşından sonra kemik kaybı, kırılgan ve zayıf kemiklere yol açabilen kemik oluşumunu geride bırakmaya başlayabilir. Düzenli egzersiz ve kalsiyum açısından zengin diyetler kemikleri güçlendirebilir ve kemik kaybını önler.

Araştırmacılar, 2017 yılında yapılan bir çalışmada her gün maden suyu içmenin kalsiyum ihtiyacını karşıladığını buldu. Araştırmada vücudun sütten, kalsiyum takviyelerinden ve maden suyundan kalsiyumu nasıl emdiğini karşılaştırdı. Yüksek miktarda kalsiyum içeren maden suyunun aslında vücudun kalsiyum arzını iyileştirebileceği sonucuna vardılar.

MADEN SUYU İÇMENİN YARARLARI

Kemik ve diş gelişimini destekler. Günlük kalsiyum ihtiyacını karşılayarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Büyüme dönemindeki çocukların ve hamilelerin artan mineral ihtiyacını karşılar.

Vücuttaki yağı metabolize eder. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olur, yağ yakmayı kolaylaştırır.

Kan basıncını dengeler ve korunmasına katkı sağlar.

Kötü kolesterolü düşürür. Kolesterolün büyümesini ve birikmesini önleyerek kalp krizi riskini düşürür.

İçeriğindeki bikarbonat sayesinde şişkinlik, hazımsızlık ve kabız gibi problemleri ortadan kaldırır.

Mide asitlerini dengeleyerek midede oluşan yanmaları giderir.

Fiziksel hareketlerin daha kolay yapılmasını sağlar, kaslarda meydana gelen kasılmaları önler.

Cilt dostudur, kolajen üretimini destekler.

Ciltte meydana gelen koyu renk oluşumunu ve kırışıklıkları azaltır. Cilde parlaklık verir.

Saç tellerine mineral takviyesi yaparak güçlenmelerini sağlar. Saça parlaklık kazandırır.

MADEN SUYU DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Maden suyunun sıcaklığı ve PH'I: Piyasada bulunan maden sularının genel özelliklerine baktığımızda elde edilen yöredeki kaynak suyunun sıcaklığı 17.5 - 22 derece ve pH değeri 6.3 - 7.1 arasında değişmektedir. En çok bulunan mineraller ise magnezyum bikarbonat, kalsiyum bikarbonat ve sodyum bikarbonattır.

Sodyum miktarı: Maden suyunda sodyum miktarında 20mg/lt altı düşük, 200mg/lt üstü yüksek olarak açıklanıyor.

Kalsiyum ve magnezyum oranları: Markalara göre değişiyor ama kalsiyum 150mg/lt, magnezyum da 50mg/lt altına düşmezse iyi gibi…

HER GÜN BİR BARDAK MADEN SODASI İÇERSENİZ

Spor performansınız artar. Gün içinde öğünlerin yanında, spor yaparken, spordan sonra, ara öğünlerde doğal maden suyu içilmesi spor performansını güçlendiriyor.

Daha uzun süre tok kalırsınız. Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve selenyum gibi dinç ve sağlıklı organlar için gerekli mineraller içeren maden suyu sok kalmayı kolaylaştırıyor.

Öğrenme yeteneğiniz artar. Maden suyu içince alacağımız mineraller öğrenme yeteneğimizi arttırmakta, zihinsel olarak hafızamızın güçlenmesine destek olmakta ve gün içinde çalışma kapasitesinin artmasında etkili olmaktadır.

MADEN SUYU İLE SODA AYNI MIDIR?

Halk arasında doğal maden suyu içilirken, soda diye ifade edildiği çoktur ancak normalde ikisi birbirinden farklıdır. Maden suyu içerisinde çözülmüş mineral sıvıları bulunduran elementlerden oluşan bir içecektir. Soda ise içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbonhidrat eklendiğinde elde edilir. Maden suyunun minerali çok zengin iken soda mineral içermemektedir.

MADEN SUYU ŞİŞKİNLİK YAPAR MI?

Maden suyu yemeklerden sonra şişkinlik gidermek için sıklıkla tercih edilse de bazı kişilerde tam ters şekilde etki ederek şişkinlik ve gaza sebep olabilir. Karbonatlı maden suyu, hıçkırıklara veya şişkinliğe neden olabilen karbonik asit içerir .

MADEN SUYU İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

Midenin rahatlaması için özellikle yemeklerden sonra adeta bir yardımcı niteliğinde olan maden suyu, doğal aroması ve mineralli yapısı sayesinde özellikle son yıllarda vücudun düzenli işleyişi için pek çok uzman tarafından önerilmektedir. Aynı zamanda diyet programları için fazlasıyla yararı olduğu bilinen maden suyu içeriğindeki çözünmüş mineraller ya da karbondioksit sayesinde zayıflamak isteyenler için de alternatif oluşturmaktadır.

Kalabalık bir akşam yemeği sonrasında yediklerinizi hazmedemediğinizi düşünüyorsanız ya da normalden biraz daha fazla yediyseniz doğal maden suyu ile midenizi rahatlatmak isteyebilirsiniz.

Ancak çoğu zaman tüketilen gıdaların besin değerine bakılmaksızın ve yemeğin hemen ardından içilen maden suları mide için olumsuz etki gösterebileceği gibi vücudun dengesini de sarsabilir. Bu nedenle piyasadaki işlenmiş sodalara nazaran doğal bir maden suyu tercih ederek olumsuz etkileri ortadan kaldırabilirsiniz. Elbette aşırıya kaçmamakta fayda var.





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