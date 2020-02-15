Türkiye Her gün 384 basamak inip çıkıyorlar

Her gün 384 basamak inip çıkıyorlar

Türkiye

Her gün 384 basamak inip çıkıyorlar

Artvin Yusufeli'de 94 öğrenci okula gidebilmek için her gün 384 basamaklı merdiveni inip çıkıyorlar. Öğrenciler okula giden farklı bir yol olmasına rağmen daha kısa sürede gidebildikleri için bu yolu tercih ediyorlar.

15 Şubat 2020, Cumartesi 10:21 Son Güncelleme:
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Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki Dereiçi İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, okula ulaşmak için zorlu bir yolculuk yapıyor. Öğrenciler sırtlarında çantalarıyla 384 basamaklı merdiveni çıkıp, inerek okula ulaşıyor. 12 öğretmenin görev yaptığı okulda okuyan 94 öğrenci, dağ yamacına kurulan okula ulaşmak için yaklaşık 20 dakikalık merdiven yolculuğu yapıyor. Okula araç yolu da olmasına rağmen öğrenciler daha kısa güzergah olduğu için merdivenleri tercih ediyor.

'Çok yoruluyoruz'

Öğrencilerden Yusuf Aydın, her gün 384 basamaklı merdiveni inip çıktıklarını belirterek "Çok yoruluyoruz. Zorlu bir yolculuk oluyor. Okula çıkması zor ama inmesi kolay" dedi.

Öğrencilerin 384 basamaklı merdiveni kullanarak okula geldiğini belirten öğretmen Muhittin Polat da "Okulumuza arabayla da ulaşmak mümkün ama servis yok. O nedenle öğrenciler merdiveni kullanmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

DHA

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