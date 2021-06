Her gün suya dayanıklı maskara kullanmak zararlı mı?

Makyaj tasarımcılarının tere, göz yaşına ve her türlü sıvıdan etkilenmeyecek şekilde ürettikleri suya dayanıklı maskaralar 1938 yılından beri piyasada. Her gün suya dayanıklı maskara kullanmanın iyi bir seçim olduğunu düşünebilirsiniz. Sonuçta asla akmayan bir maskara dururken diğerlerine neden ihtiyaç duyasınız? Ancak her gün suya dayanıklı maskara kullanmak riskli olabilir. Makyaj sanatçısı Gemma Rimmington suya dayanıklı maskara kullanmanın verebileceği potansiyel zararlardan bahsetti.

Express'in haberine göre, maskara kirpikleri uzatan, gürleştiren ve daha koyu hale getirip gözlerin ön plana çıkmasını sağlayan bir makyaj ürünü. Diğer makyaj ürünlerinden ya da saç modellerinden daha dikkat çekici görünmenize yardımcı olabilir.

SUYA DAYANIKLI MASKARA DAHA UZUN SÜRE DAYANIYOR AMA...

Sıradan maskaraların en büyük problemi, gözünüzü ovduğunuzda, ağladığınızda ya da terlediğinizde hemen akıvermesi. Söz konusu maskara olunca marketlerde büyük beklentilere neden olan onlarca çeşit görmek mümkün.

Gemma'ya göre, bir maskara volüm ve uzun vermeli, dramatik etki yaratmalı ve gözde kalabilmeli. Bulaşmayan maskara bulmak biraz zordur ve suya dayanıklı olanlar bu nedenle çekici gelebilir.

Suya dayanıklı maskaralar dimethicone copolyol adı verilen kimyasal bir madde sayesinde kirpiklerde uzun süre kalabiliyor. Bu kimyasal silikadan üretilir ve birçok saç bakım ürününde parlaklık vermesi için kullanılır.

Dimethicone copolyol ve silikon, yağ bazlıdır ve bu da suyu engeller ve dolayısıyla akmayı ya da bulaşmayı önler.

Suya dayanıklı maskaralar özel günlerde tam bir kurtarıcı olsa da günlük olarak kullanımında bazı sorunlar çıkarabilir.

Gemma, "Kirpiklerin daha kolay kırılmasına neden olan kurutucu içerikli ürünlerin silinmesi zordur. Makyaj mendilleri ve pamuklarla gözleri fazla ovmak, uzun vadede kirpiklerin kırılmasını kolaylaştırabilir" diyor. Ancak bu, suya dayanıklı maskaradan tamamen vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor.

ÖZEL GÜNLERDE KULLANIN

Gemma, suya dayanıklı maskaraların özel organizasyonlarda, sporda ya da özel günlerde kullanılmasını tavsiye ediyor.

Son olarak kirpiklerin sağlıklı kalabilmesi için suya dayanıklı maskaranın günlük kullanımından kaçınılması gerektiğini söylüyor.