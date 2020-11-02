Her iki konuttan birinin zorunlu deprem sigortası yok

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre halen yürürlükte olan DASK poliçe sayısı 9.8 milyon. Türkiye’de zorunlu deprem sigortası yaptırma oranı ise yüzde 55.60. Yani bir deprem ülkesi olan Türkiye’de bulunan konutların yarısına yakınının zorunlu olmasına rağmen Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK’ı yok.

2012 yılında yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’nun getirdiği yönetmelik gereğince yeni elektrik ve su aboneliği için binanın DASK sigortasına sahip olması zorunluluğu şart koşuldu. Ancak, verilere göre; ev satışları ve kira sözleşmelerinde yaptırılan DASK poliçeleri sadece o yıl için gerçekleştiriliyor ve sonraki yıllarda yenilenmiyor.

İzmir’de 635 bin konutun sigortası var

Öte yandan depremin gerçekleştiği Ege Bölgesi’nde de durum farklı değil. Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı bu bölgede yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. İzmir’de ise sadece 635 bin konutun zorunlu deprem sigortası var.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılma oranının en yüksek olduğu bölge ise Marmara Bölgesi. Yüzde 67.20 sigortalılık oranı ile dikkat çeken Marmara Bölgesi’ni yüzde 54.10 ile Ege Bölgesi izliyor. En düşük sigortalılık oranı ise yüzde 44.10 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi.

Yaptırmak zorunlu!

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan tüm bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortasını yaptırmak zorunda. DASK ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar belirlenen sigorta bedeline kadar teminat altına alınıyor. DASK Sigorta bedeli tespit edilirken "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınıyor. Öte yandan Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsayan bir sigorta. Bu nedenle evde bulunan eşyalar teminat haricinde sayılıyor. Sigortalı, eşyalar için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı (İhtiyari ) olarak deprem sigortası yaptırabiliyor.

Poliçe fiyatı metrekare, lokasyona göre değişiyor

DASK poliçeleri metrekare, lokasyon ve binanın yapı tipine göre fiyatlanıyor. Ortalama ödenecek prim tutarı 133 lira. Konutunuza ait DASK fiyatı hesaplanırken; deprem riski yüksek olan bölgelerde prim miktarı yüksek, riskin düşük olduğu bölgelerde ise bu miktar düşük oluyor. Prim miktarını etkileyen deprem risk bölgeleri belirlenirken "Türkiye Deprem Bölgesi Haritası" dikkate alınıyor. Bu haritadaki verilere göre Türkiye 5 farklı risk bölgesine ayrılıyor. DASK prim hesaplaması yapılırken; 5 farklı deprem risk bölgesi ve 3 farklı bina yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bilgisi kullanılıyor. Deprem sigortası teminat tutarınız bu tarife fiyatı ile çarpıldığı zaman, konutunuza ait DASK prim tutarınız hesaplanmış oluyor.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabiliyor.

Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı

EGE BÖLGESİ 1.415.444

İZMİR 635.055

DENİZLİ 123.722

UŞAK 35.755

AFYONKARAHİSAR 61.076

AYDIN 167.613

MUĞLA 178.958

MANİSA 153.305



