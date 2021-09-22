Türkiye Her şey bir anda oldu! Sokak ortasında fenalaşıp, öldü

Her şey bir anda oldu! Sokak ortasında fenalaşıp, öldü

Türkiye

Her şey bir anda oldu! Sokak ortasında fenalaşıp, öldü

Antalya'da İsmail Demir (64), sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 00:52 Son Güncelleme:
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Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 27 sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde sokakta yürüyen İsmail Demir, bir anda fenalaşarak apartmanın duvarına yaslandı. Bir süre sonra tekrar hareket etmek isteyen Demir, yığılıp kaldı. Demir'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla beraber olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme polisleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından Demir'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adem AKALAN/ANTALYA(DHA)

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