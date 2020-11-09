Böyle zamanlarda acıları paylaşmak ve yardım etmek bizi o kadar güzelleştiriyor ki… Gelin bu kez içimizi güzelleştirelim. Yardım edelim, dua edelim, elimizden gelen her şeyi yapalım. Her şeye rağmen güzellik vakti!

Büyük dönüşüm

13 Kasım Cuma günü Oğlak burcunda Jüpiter Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Yaklaşık 13 yılda bir gerçekleşen bu kavuşumu retrolar nedeniyle bu yıl üçüncü kez deneyimliyoruz, bu sonuncu olacak. Büyüten, geliştiren gezegen Jüpiter, radikal dönüşümlerin lideri Plüton ile kavuşuyor. Yoğun ve derin bir kişisel gelişim arzusu içinde olabiliriz bu dönem. Arzularımızın, hayallerimizin, tutkularımızın peşinden gitmek için iyi bir döneme giriyoruz. Ancak Oğlak burcundaki bu kavuşumun yöneticisi Satürn sınırları çizme, haddini bilme, realist davranma konularının altını çiziyor. Bu kavuşumun bizi olgunlaştıracak yönleri de var. Bizim için neler önemli; neleri yaşamımıza katmalı, neleri çıkarmalıyız? Üzerinde düşünmeli, gerekli dönüşümleri gerçekleştirmeliyiz.

Gelelim gençlik ve güzellik konularına... Cilt, saçlar ve tırnakları yöneten Oğlak burcunda kavuşuyor. Fiziksel olarak kendimizi yenileme dürtüsünün maksimumda olacağı bir zamana giriyoruz. 15 Kasım tarihinde direkt harekete dönecek olan Mars da bu dürtüyü kuvvetli şekilde ateşleyecek.

Jüpiter Plüton kavuşumu takıntıları tetikleyecek!

Oğlak burcunda meydana gelmesi cilt, vücut, saçlar ile ilgili temizlik, mükemmel görünüm, yaşlılık karşıtı bakım konularında aşırıya kaçan uygulamalar yapma istekleri doğuracaktır. Sürekli el yıkama, hijyen takıntısı, her daim makyaj, sık saç boyama, agresif gençleştirici bakımlar, radikal estetik operasyonlar aklımızı sürekli meşgul edebilir. Jüpiter Plüton buluşmasının astroloji haritasında Ay ve Venüs Terazi burcunda kavuşuyor ve bu ikiliye sert açı yapıyor. Aynı zamanda Ay’ın Neptün ile zorlu 150 derecelik açısı var. Güzellik konularında aşırıya kaçmak, istenmeyen geri dönülmez etkiler yaratabilir ve hayal kırıklıkları oluşabilir. Bu kavuşumun etkisi bir gün değil, uzun sürelidir. Ancak bu hafta bu etkileri en yoğun şekilde hissedeceğiz.

Ay küçülüyor, arınma vakti!

Stresli etkilerin olduğu bir haftadayız. Cildi nazikçe temizlemek, ölü hücrelerden arındırmak, yatıştırıcı kremler uygulamak çok faydalı olacaktır. Tabi ki aşırıya kaçmadan…

Hafifle! Vitamin & mineral dengesine dikkat et!

Ay küçülürken diyet yapmak gözle görülür sonuçlar verir. Özellikle yeniay öncesi 3 gün, vücuttan toksin atmak, fazla kiloları vermek için idealdir. 15 Kasım Pazar günü Akrep burcunda yeniay gerçekleşecek. Öncesinde hafiflemek iyi gelir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz büyük kavuşum, diyette de aşırıya kaçma eğilimi verebilir. Zorlu etkilerin olduğu bu hafta ağır diyetlerin yapılmasını önermem. Yavaş hareket eden gezegenlerin kavuşum dönemlerinde vücutta vitamin ve mineral eksikliği yaşanabilir. Örneğin Jüpiter Plüton kavuşumu çinko eksikliğini getirebilir. Ağır diyetler, sert detoks uygulamaları yapıldığı takdirde bu eksiklikler artabilir. Böyle durumlarda hekim/eczacı kontrolünde takviye edici ürünler kullanmak faydalı olur. Jüpiter Plüton kavuşumu, mideyi yöneten Yengeç burcunun tam karşısında meydana gelecek. Hazımsızlık, karaciğer yorgunluğu, enzimatik problemler oluşabilir. Dolayısıyla bu dönem sağlıklı ve hafif beslenmek önemli. Ayrıca diyabet ve tiroid rahatsızlıkları da tetiklenebilir. Cilt, vücut ve saçlar üzerinde olumsuz etkiler de ortaya çıkartabilir. Bu tip rahatsızlıklarınız varsa ilaç kullanımına ve gerektiği şekilde dengeli beslenmeye daha çok dikkat etmenizi öneririm.

Mars retrosu bitiyor!

Yüz bölgesini yöneten Koç burcunda 10 Eylül’den beri retro harekette olan Mars, nihayet 15 Kasım Pazar günü direkte dönüyor. Bir gezegen, direkt hareketinden retroya ve retrodan direkte dönerken önce durağanlaşır. 13 Kasım Cuma günü Mars durağana geçecek. Mars’ın retro ve ardından durağan olduğu bu hafta, yüz bölgesine operasyon ya da zor bir uygulama yapılacaksa çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtirim. Jüpiter Plüton kavuşumunun zorlayıcı enerjilerini de düşünürsek bu hafta riskli olabilir.







