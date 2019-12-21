Her telden yılbaşı eğlencesi

YEMEĞİ CANLI MÜZİKLE BULUŞTURAN EN POPÜLER MEKANLAR

FRANKIE – NİŞANTAŞI

Yemek öncesi barda ya da terasta sohbet edin, Bengü Beker’in sevilen şarkıları eşliğinnde yemeğinizi yiyin, DJ Ari Küçükyapıcı’nın ritmik şarkılarıyla doyasıya dans edip eğlenin.

ALANCHA – NİŞANTAŞI

‘İyi yemek, iyi müzik ve harika eğlence’ sloganıyla beş yıldır Nişantaşı’ndaki Maçka Residance’da hizmet veren Alancha, yılbaşı gecesi misafirlerini Yağmur Hızal’ın şarkılarıyla eğlendirecek.

HAZİNE

Hazine’nin sahnesinde bu yılbaşı gecesi Anıl Durmuş var. Eğlence, sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.

DALMAZ CENTER – ETİLER

Uzun zamandır kapalı olan mekan üç ay önce kapılarını yeniden açtı. Dalmaz Center’da Uğur Alter ve Sevcan Orhan sahneye çıkacak ve eğlence sabah saat 04.00’e kadar devam edecek.

MÜŞKÜLPESENT - NİŞANTAŞI

Mekanın en iddialı olduğu konu, canlı müzik eşliğinde, eğlenceli akşam yemekleri... Oyuncu Celil Nalçakan, 31 Aralık gecesi canlı müzik performansıyla misafirlerine müzik ziyafeti çekecek.

GÜNAY – ŞİŞLİ

Günay, İstanbul’da gazino kültürünün son temsilcisi. Türkiye’nin en ünlü ses sanatçılarının sahneye çıktığı mekanda yılbaşı gecesi Nilüfer ve Kubat sahne alacak.

CHIN CHIN – ETİLER

Günay, İstanbul’da gazino kültürünün son temsilcisi. Türkiye’nin en ünlü ses sanatçılarının sahneye çıktığı mekanda yılbaşı gecesi Nilüfer ve Kubat sahne alacak.

MUST / MÜŞTEMİLAT

Yılın son gününde leziz yemekler eşliğinde sabaha kadar süren bir eğlence arıyorsanız, Must tam size göre. Arka bölümündeki Müştemilat’ın sahnesinde sürpriz sanatçılar sizleri bekliyor.

SCARLETSTEAKHOUSE – ETİLER

Scarlet, kaliteli hizmet, kaliteli müzik ve lezzetli yemek sloganıyla çıktığı yola, ödün vermeden devam ediyor. Selen Görgüzel’in eğlenceli sahne performansıyla 2020’ye girmek isterseniz rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın.

EN EĞLENCELİ MEYHANELER

Keyif, müzik, lezzet ve eğlence bir arada

Eleos – Beyoğlu / Yeşilköy

Chef Mezze – Taksim

Duble Meze Bar / Beyoğlu

Karaköy Lokantası

İstanbul Meze Bar – Ortaköy

İnciraltı Meyhanesi – Beylerbeyi

Ney’le Mey’le - Beyoğlu

Bidiğin Meyhane – Kuruçeşme

Mükellef - Karaköy

Atiye Meyhane – Nişantaşı

LEZZET VE EĞLENCE DOLU BİR GECE





SPAGO

Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi’nin başındaki St. Regis Otel’in terasındaki mekanın şefi Wolfgang Puck’ın yemekleri herkesin dilinde.

THE RİTZ CARLTON

The Ritz-Carlton İstanbul, unutulmaz bir yeni yıl kutlaması yapmak isteyenleri Bleu Lounge ve Atelier Real Food’a bekliyor.

BEBEK HOTEL – BEBEK

Büyülü manzarası, pozitif enerjisi ile yeni yıl gecesini unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyenler için doğru adres.

RUBY – ORTAKÖY

Hem çok iyi bir ‘fine dining’ restoran hem de İstanbul’un en iyi gece kulübü. Hava kararmadan gidin, muhteşem boğaz manzarasına karşı barda içkinizi yudumlayın.

PAPER MOON – ETİLER

İstanbul’un tartışmasız en ünlü ve en iyi İtalyan lokantası. Rezervasyon için hatırlı birini araya sokmanız şart.

GALVİN - NİŞANTAŞI

DJ müziği eşliğindeki eğlence saat 03.00’e kadar devam ediyor. Sonra mı? Atın kendinizi Nişantaşı sokaklarına ve barlarına.

SUNSET GRILL - ETİLER

1999’dan beri Chaine des Rotisseurs üyesi ve Zagat Survey’in listesinde. Yılbaşı gecenize gölge düşsün istemiyorsanız Sunset sizi bekliyor.

ULUS 29 - ETİLER

2020’ye eğlencenin doruklarında girmek isteyenler için bire bir. ‘Patronlar kulübü’ olarak da bilinen mekan, her yaşta insana hitap ediyor.

PARK ŞAMDAN PERA – BEYOĞLU

İngiliz Konsolosluğu’na bahçe komşusu olan Rixos Otel’in terasındaki mekan sizlere panaromik bir İstanbul manzarası sunuyor.

GECE KULÜBÜ - DİSKOTEK

Klein – Harbiye / Sanayi

360 İstanbul - Beyoğlu

Babylon - Bomonti

Club Fırın - Maslak

Nardis Jazz Club - Beyoğlu

Masquerade Club - Gayrettepe

Sess - Nişantaşı

Back to the twenty party

Line Guest House – Maslak

DJ. Mehmet Cavcı, DJ U.F.U.K,

DJ. Uğur Ünalan, DJ Serhan Sabanlar, DJ Volkan Uca, DJ. Emre

Öğütçü, DJ Mehmet Özbek, DJ Gökhan Kandazoğlu, DJ Mert İkizek

ŞeşBeş Live – ŞeşBeş Club - Etiler