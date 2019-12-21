Her telden yılbaşı eğlencesi
Eğlencesi sevdiklerinizle dolu dolu bir gece geçirmek, sabaha kadar dans edip eğlenmek, bol kahkahalı sohbetler eşliğinde harika bir yılbaşı geçirmek istiyorsanız işte alternatifleriniz… Meyhaneden fine dining restorana her zevke hitap eden mekanlar sizleri bekliyor. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
YEMEĞİ CANLI MÜZİKLE BULUŞTURAN EN POPÜLER MEKANLAR
FRANKIE – NİŞANTAŞI
Yemek öncesi barda ya da terasta sohbet edin, Bengü Beker’in sevilen şarkıları eşliğinnde yemeğinizi yiyin, DJ Ari Küçükyapıcı’nın ritmik şarkılarıyla doyasıya dans edip eğlenin.
ALANCHA – NİŞANTAŞI
‘İyi yemek, iyi müzik ve harika eğlence’ sloganıyla beş yıldır Nişantaşı’ndaki Maçka Residance’da hizmet veren Alancha, yılbaşı gecesi misafirlerini Yağmur Hızal’ın şarkılarıyla eğlendirecek.
HAZİNE
Hazine’nin sahnesinde bu yılbaşı gecesi Anıl Durmuş var. Eğlence, sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.
DALMAZ CENTER – ETİLER
Uzun zamandır kapalı olan mekan üç ay önce kapılarını yeniden açtı. Dalmaz Center’da Uğur Alter ve Sevcan Orhan sahneye çıkacak ve eğlence sabah saat 04.00’e kadar devam edecek.
MÜŞKÜLPESENT - NİŞANTAŞI
Mekanın en iddialı olduğu konu, canlı müzik eşliğinde, eğlenceli akşam yemekleri... Oyuncu Celil Nalçakan, 31 Aralık gecesi canlı müzik performansıyla misafirlerine müzik ziyafeti çekecek.
GÜNAY – ŞİŞLİ
Günay, İstanbul’da gazino kültürünün son temsilcisi. Türkiye’nin en ünlü ses sanatçılarının sahneye çıktığı mekanda yılbaşı gecesi Nilüfer ve Kubat sahne alacak.
CHIN CHIN – ETİLER
Günay, İstanbul’da gazino kültürünün son temsilcisi. Türkiye’nin en ünlü ses sanatçılarının sahneye çıktığı mekanda yılbaşı gecesi Nilüfer ve Kubat sahne alacak.
MUST / MÜŞTEMİLAT
Yılın son gününde leziz yemekler eşliğinde sabaha kadar süren bir eğlence arıyorsanız, Must tam size göre. Arka bölümündeki Müştemilat’ın sahnesinde sürpriz sanatçılar sizleri bekliyor.
SCARLETSTEAKHOUSE – ETİLER
Scarlet, kaliteli hizmet, kaliteli müzik ve lezzetli yemek sloganıyla çıktığı yola, ödün vermeden devam ediyor. Selen Görgüzel’in eğlenceli sahne performansıyla 2020’ye girmek isterseniz rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın.
EN EĞLENCELİ MEYHANELER
Keyif, müzik, lezzet ve eğlence bir arada
Eleos – Beyoğlu / Yeşilköy
Chef Mezze – Taksim
Duble Meze Bar / Beyoğlu
Karaköy Lokantası
İstanbul Meze Bar – Ortaköy
İnciraltı Meyhanesi – Beylerbeyi
Ney’le Mey’le - Beyoğlu
Bidiğin Meyhane – Kuruçeşme
Mükellef - Karaköy
Atiye Meyhane – Nişantaşı
LEZZET VE EĞLENCE DOLU BİR GECE
SPAGO
Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi’nin başındaki St. Regis Otel’in terasındaki mekanın şefi Wolfgang Puck’ın yemekleri herkesin dilinde.
THE RİTZ CARLTON
The Ritz-Carlton İstanbul, unutulmaz bir yeni yıl kutlaması yapmak isteyenleri Bleu Lounge ve Atelier Real Food’a bekliyor.
BEBEK HOTEL – BEBEK
Büyülü manzarası, pozitif enerjisi ile yeni yıl gecesini unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyenler için doğru adres.
RUBY – ORTAKÖY
Hem çok iyi bir ‘fine dining’ restoran hem de İstanbul’un en iyi gece kulübü. Hava kararmadan gidin, muhteşem boğaz manzarasına karşı barda içkinizi yudumlayın.
PAPER MOON – ETİLER
İstanbul’un tartışmasız en ünlü ve en iyi İtalyan lokantası. Rezervasyon için hatırlı birini araya sokmanız şart.
GALVİN - NİŞANTAŞI
DJ müziği eşliğindeki eğlence saat 03.00’e kadar devam ediyor. Sonra mı? Atın kendinizi Nişantaşı sokaklarına ve barlarına.
SUNSET GRILL - ETİLER
1999’dan beri Chaine des Rotisseurs üyesi ve Zagat Survey’in listesinde. Yılbaşı gecenize gölge düşsün istemiyorsanız Sunset sizi bekliyor.
ULUS 29 - ETİLER
2020’ye eğlencenin doruklarında girmek isteyenler için bire bir. ‘Patronlar kulübü’ olarak da bilinen mekan, her yaşta insana hitap ediyor.
PARK ŞAMDAN PERA – BEYOĞLU
İngiliz Konsolosluğu’na bahçe komşusu olan Rixos Otel’in terasındaki mekan sizlere panaromik bir İstanbul manzarası sunuyor.
GECE KULÜBÜ - DİSKOTEK
Klein – Harbiye / Sanayi
360 İstanbul - Beyoğlu
Babylon - Bomonti
Club Fırın - Maslak
Nardis Jazz Club - Beyoğlu
Masquerade Club - Gayrettepe
Sess - Nişantaşı
Back to the twenty party
Line Guest House – Maslak
DJ. Mehmet Cavcı, DJ U.F.U.K,
DJ. Uğur Ünalan, DJ Serhan Sabanlar, DJ Volkan Uca, DJ. Emre
Öğütçü, DJ Mehmet Özbek, DJ Gökhan Kandazoğlu, DJ Mert İkizek
ŞeşBeş Live – ŞeşBeş Club - Etiler