Hercai 47. bölümde Miran gerçekleri öğrendi

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Hercai 47. bölümü ile ekrana geldi. Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran hakkındaki gerçekleri öğrendi. Yayınlanan son bölümde Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verdi. Hercai 47. yeni bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler "Hercai yeni bölüm izle" araştırması yaparken Hercai 47. bölümde neler olduğu da merak ediliyor. Diğer yandan Hercai 48. bölüm fragmanı da heyecanla bekleniyor.

Hercai 47. bölüm izleme linki

Hercai 48. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur. Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.