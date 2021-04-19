Magazin Hercai 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zeynep'ten Yaren'e büyük ayar!

Hercai 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zeynep'ten Yaren'e büyük ayar!

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Hercai 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zeynep'ten Yaren'e büyük ayar!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 68. bölümüyle pazar akşamı ekranlara geldi. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı Hercai'nin son bölümünde Zeynep ve Yaren arasındaki diyalog geceye damga vurdu. Ayrıca dizinin sevenleri Hercai 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı yayınlanmadı mı merak ediliyor.

19 Nisan 2021, Pazartesi 15:43 Son Güncelleme:
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Pazar akşamı Hercai'nin 68. bölümü izleyici ile buluşmuştu. Azize intikamından vazgeçmemişti. Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapmıştı. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılmıştı. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrımına getirmişti. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlamıştı. Kucaklarına yeni aldıkları oğulları Umut'la, anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı...

ZEYNEP'TEN YAREN'E BÜYÜK AYAR!

Hercai'nin 68. bölümünde izleyicinin içinin yağlarını eriten bir sahne yaşandı. Fırat'ın karısını hırs haline getiren Yaren, Fırat'ın en sevdiği yemekleri yaptı ve Zeynep'i kıskandırmaya çalıştı. Ama işler Yaren'in pek de istediği gibi gitmedi. Zeynep, Yaren'in yaptığı yemekleri çöpe atarak, "Bu konağın hanımı benim, kalacak yerin yoksa kalabilirsin" dedi. bu sözler üzerine çılgına dönen Yaren, odasına giderek ortalığı yıktı.

İşte o anlar:

HERCAİ 69. BÖLÜM FRAGMANI

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin 69. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.

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