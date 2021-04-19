Pazar akşamı Hercai'nin 68. bölümü izleyici ile buluşmuştu. Azize intikamından vazgeçmemişti. Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapmıştı. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılmıştı. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrımına getirmişti. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlamıştı. Kucaklarına yeni aldıkları oğulları Umut'la, anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı...

ZEYNEP'TEN YAREN'E BÜYÜK AYAR!

Hercai'nin 68. bölümünde izleyicinin içinin yağlarını eriten bir sahne yaşandı. Fırat'ın karısını hırs haline getiren Yaren, Fırat'ın en sevdiği yemekleri yaptı ve Zeynep'i kıskandırmaya çalıştı. Ama işler Yaren'in pek de istediği gibi gitmedi. Zeynep, Yaren'in yaptığı yemekleri çöpe atarak, "Bu konağın hanımı benim, kalacak yerin yoksa kalabilirsin" dedi. bu sözler üzerine çılgına dönen Yaren, odasına giderek ortalığı yıktı.

İşte o anlar:

HERCAİ 69. BÖLÜM FRAGMANI

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin 69. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.