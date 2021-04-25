Kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Zuhal Yalçın (Asiye) ve Ayşegül Günay (Füsun) gibi güçlü isimleri barındıran Hercai filminde sona gelindi.

HERCAİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet. Hercai bu akşam 69. bölümü ile son kez izleyicinin karşısına çıkacak.

HERCAİ FİNAL NASIL OLACAK?

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.

HERCAİ'NİN FİNAL ÇEKİMİNDE KRİZ

ATV'nin final bölümü ile ekrana gelecek olan dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün, geçtiğimiz hafta seti birbirine kattığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak iddiaların ardından Akınözü, hakkında çıkan tüm haberleri yalanlamıştı.

SUAT ERDOĞMUŞ: SETE ALKOLLÜ GELİYOR, KÜFÜRLER SAVURUYOR

İddiaların ardı arkasının kesilmediği olayların ardından Hercai dizisinin genel koordinatörü Suat Erdoğmuş, sosyal medya hesabından Akın Akınözü ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Paylaşımında "Sete alkollü gelip hakaretler, küfürler savuruyor, set ekibini saatlerce bekletiyor" dedi.

İşte Erdoğmuş'un açıklaması:

Son zamanlarda şahsım aleyhinde çıkan asılsız haberlere karşı işbu açıklamayı yapma zaruretim hasıl olmuştur. Olay günü olan 19/04/2021 tarihinde başrol oyuncularımızdan S. Akın Akınözü, sete çıkmayacağını söyleyip kendisinden ricacı olan tüm personele ters cevaplar verip ağza alınmayacak hakaret ve küfür içeren sözler söyleyerek seti terk etmiştir.

"AKIN AKINÖZÜ FİNAL BÖLÜMÜNÜ TEHLİKEYE ATTI"

Bu arada S. Akın Akınözü, savcılığa gidip aslı astarı olmayan suçlamalarla tarafım ile ilgili şikayette bulunmuş, takribi 5/6 saat seti geciktirmiş, ona ait sahneler çekilmekten mecburen vazgeçilerek, senaryo üzerinde revizyonlar yapılmış, zamanında teslim edilmesi gereken final bölümümüzün yetişmesini tehlikeye atmıştır.

HERCAİ FİNAL FRAGMANI