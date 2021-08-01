Rengarenk açan çiçekleriyle ev dekorasyonuna şıklık katan ve uzun yıllar yaşayan bitkilerden birisi de hercai. Evde çiçek bakmayı sevenler "hercai çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, hercai çiçeği özellikleri nelerdir? Hercai çiçeği hikayesi nedir? Hercai hakkında bilinenler...

HERCAİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Hercai çiçeği bir menekşe çeşidi olup sahip olduğu çok yıllık yapısı ile çiçek sever bireylerin dikkatini çekmektedir. Yerleştiği bölgeye oldukça kolay bir şekilde alışabilen hercai menekşe, yoğun bakım istemeyen bir çiçek türü olup kendi halinde büyüyebilen bir tür olarak öne çıkmaktadır. Hercai çiçeği, her ne kadar çok fazla ilgiye gereksinim duymayan bir menekşe türü olsa da yerine getirilmesi gereken bazı standartların varlığı söz konusudur.

Hercai menekşe çeşidi genellikle aydınlık ortamları sever. Bu yüzden evin balkon bölümü yahut pencereye yakın alanlar hercai çiçeği için ideal bir ortam barındırır. Ancak Hercai çiçeğini direk olarak güneş ışığına maruz bırakmamak gerekir.

Hercai çiçeği, sıcak ve gölgeli ortamları seven bir bitkidir. Ortam sıcaklığında söz konusu olan ani soğuklara karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak yine de don gibi ciddi soğuklarda zarar görmesi söz konusudur. Bundan dolayı havaların soğuk olduğu kış aylarında kapalı bir mekana yerleştirilmesi uygun olacaktır.

Son derece güzel bir menekşe türü olan Hercai çiçeği sevdiği toprak içerisinde olduğu sürece canlı yapısını koruyarak gelişmesini sürdürür. Humus bakımından zengin olan bir toprak hercai menekşesinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için idealdir. Saksıda demir eksikliğinin söz konusu olmaması için hercai menekşe toprağının hafif asidik olmasını sağlamak doğru olacaktır.

Hercai çiçeğinin de her çiçek gibi kendine özel sulama şekli ve miktarının varlığı söz konusudur. Hercai menekşe türü, fazla bakım istemiyor olsa da belli bir miktarda suya gereksinim duyar. Humuslu bir toprakta yaşamını sürdüren hercai çiçeğini doğru şekilde sulayarak ömrünü uzatmak mümkündür. Hercai çiçeğinin sulamasını saksı tabanından gerçekleştirerek olumlu bir gelişim elde edilebilir. Hercai çiçeği devamlı ve düzenli bir sulama istemez. Sulama işleminin tekrarlanması için çiçeğin toprağının su durumuna bakılarak uygun zamanlarda sulama yapılabilir.

HERCAİ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hercai çiçeği, bakımının doğru yapılması halinde uzun süre canlılığını koruyabilen ve rengarenk çiçekleri uzun süre dökülmeyen bir bitkidir. Bu çiçeğin dünya genelinde 500’e yakın türü bulunmaktadır. Hercai çiçeğinin menekşe çeşitleri, dünyanın hemen yer yerinde yetişebilir niteliktedir. Ancak Türkiye’de yetiştirilen hercai menekşeleri ise birkaç tür ile sınırlı durumdadır. Bu bitkinin öne çıkan bazı özellikleri şunlardır:

Bakımı zahmetsiz ve oldukça kolaydır,

Aydınlık alanları sever,

Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan hoşlanmaz.

Bu bitkinin gün ışığını doğrudan almaması ve yansıyan ışıktan faydalanması tavsiye edilir.

Saksı ve toprak seçimi oldukça önemlidir,

Hercai çiçeğinin kökleri uzun değildir,

Yatay olarak çoğalan bir bitkidir,

Derin saksılara değil yayvan saksılara ekimi uygundur,

Çok fazla suyu sevmez.

HERCAİ ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Çok uzun seneler önce iki kır çiçeği birbirlerine büyük bir aşkla bağlanırlar. Her ilkbahar döneminde onlarda diğer çiçekler gibi açarak güneşe merhaba derler. Ancak bir ilkbahar döneminin başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; “biz öteki çiçekler gibi bu bahar çiçek açmayalım, kış mevsiminin ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı olan günlerde çiçeklerimizi açalım ki, tüm doğa bize ait olsun” der ve her iki çiçek de o bahar açmama kararı alırlar. Çiçeklerden biri açmak için kış mevsiminin gelmesini ve karın yağmasını beklerken, öteki çiçek yaz mevsiminde açar. O günden beri, karda çiçeklerini açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe “Kardelen” sevdiğini yarı yolda bırakan çiçeğe ise “Hercai” denilir.



